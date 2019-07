Incendio via del Cappellaccio | nessun ferito al momento

Incendio via del Cappellaccio - strade chiuse per soccorsi : Roma – I Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale, in seguito all’Incendio divampato in una officina in via del Cappellaccio, in zona Magliana, hanno disposto la chiusura per sicurezza, oltre che della stessa via, anche della via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni. Sulla via Ostiense sono state disposte solo chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, direzione Roma, e tra via ...

Roma Eur - Incendio in via del Cappellaccio : le foto sui social : Roma Eur, incendio in via del Cappellaccio: le foto sui social Mentre i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme che hanno coinvolto un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio nel quartiere Magliana, sul web rimbalzano le foto dei cittadini preoccupati Parole chiave: ...

Incendio in via del Cappellaccio - fumo anche su via del Mare : Roma – Incendio in corso in via del Cappellaccio, all’altezza del civico 143. Le fiamme sarebbero divampate in una zona attigua o interna ad un’officina confinante con la via del Mare. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco. Alta la colonna di fumo nera. Intervento in corso. E’ stata chiusa al traffico via del Cappellaccio a partire dal Viadotto della Magliana, a causa dell’Incendio divampato in un capannone, ...

Catania - Incendio a La Plaia : bagnanti via in mare - lidi danneggiati - pompiere in ospedale : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

Catania - Incendio in spiaggia : bagnanti via in mare - lidi danneggiati - pompiere in ospedale : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

Incendio in provincia di Grosseto - ferrovia bloccata e traffico sull’Aurelia : le foto : Un Incendio che si estende per circa 15 chilometri è scoppiato nella provincia di Grosseto in un tratto che costeggia la ferrovia e la strada statale Aurelia. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio: stop ai treni sul tratto in questione. Ferrovie dello Stato fa sapere che tutti i treni in viaggio sono fermi nelle stazioni.Continua a leggere

Spavento in via Ardeatina : Incendio su autocisterna trasportante liquido infiammabile : Roma – Paura a Roma, su via Ardeatina, a causa di un incendio scoppiato a bordo di una cisterna trasportante liquido infiammabile. L’episodio si e’ verificato intorno alle 10.30 all’altezza del Grande raccordo anulare. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco di Roma e due autobotti con il supporto di un carro schiuma e il nucleo Nbcr. Al momento non ci sono feriti, ma la viabilita’ sulla via ...

Protezione civile : al via la campagna estiva antIncendio boschivo : Si apre oggi, formalmente, la campagna estiva antincendio boschivo. Lo hanno stabilito, come ogni anno, le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri – rivolte a Regioni, Province Autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.Protezionecivile.gov.it. Seppure la campagna estiva 2018 abbia fatto registrare una forte riduzione del numero di incendi boschivi e di ...

Incendio Sky Roma : fumo in via Salaria - evacuati e danni. Cos’è successo : Incendio Sky Roma: fumo in via Salaria, evacuati e danni. Cos’è successo Giovedì 13 giugno in tarda mattinata, intorno alle 11,30, un grosso Incendio è divampato a Roma (dopo quello di Rocca Cencia in cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo) nella zona di via Salaria in alcuni locali utilizzati da Sky in una parte dei quali, sino a qualche tempo fa, si trovava la sede della redazione Romana della emittente televisiva Sky tg ...

Palazzo Sky via Salaria : Incendio domato - fiamme partite per errore operai : Roma – E’ stato completamente domato l’incendio divampato poco dopo le 13 nella palazzina di Sky che si trova all’angolo tra via Salaria e via Sambuca Pistoiese, a Roma. Sul posto oltre al Reparto Volanti della Questura, anche i Vigili del fuoco. Dalle prime risultanze e’ confermato che l’incendio che ha interessato principalmente una zona magazzino non sia di origine dolosa. Le fiamme infatti sarebbero ...

Incendio NEGLI STUDI SKY A ROMA/ Video - fiamme in Via Salaria : salta segnale canali : ROMA, INCENDIO NEGLI STUDI Sky sulla via Salaria: vigili del fuoco evacuano il palazzo. Utenti segnalano disagi nella trasmissione dei canali.

Roma - Incendio agli ex studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella ex sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio...

Roma - Incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...

Roma - Incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. SkyTg24 non funziona Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...