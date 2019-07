Il tesoretto dell’altro Napoli | 90 milioni solo con i giocatori non in rosa quest’anno

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Chi ha chiuso affari in Serie A? Ac’è qualcuno – più di qualcuno – che aggrotta le sopracciglia per la durata della trattativa con James Rodriguez. Come se acquistare un giocatore del suo valore – si può discutere se sia un fuoriclasse o meno, di certo è un calciatore molto forte – fosse come acquistare 150 grammi al supermercato. Del resto basta farsi un giro e notare che in Serie A di trattative vere e proprie ne sono state concluse pochissime. E fin qui il colpo migliore l’ha messo a segno ilche – facendo la tara con Diawara – ha portato a casa Manolas alla cifra di 18. Niente male. E abbiamo già sottolineato la dirompente novità del colpo, con ilche di fatto ha trattato la Roma alla stregua di una provinciale. Ai 18 vanno anche sottratti i 6 incassati per Albiol al Villarreal. L’attesa della Juve ...