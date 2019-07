I preferiti di luglio | 5 prodotti testati per voi da non farvi scappare quest’estate!

dilei

(Di giovedì 11 luglio 2019) Questo mese divede protagonista tanto makeup: complici i saldi e le nuove collezioni uscite, ho fatto scorta di palette eper look colorati, nude,labbra ed un nuovo correttore low cost di cui non riesco a fare a meno. Che siate #teamnude o #teamcolorato, le due palette scelte, la In My Birthday Suit di Mulac Cosmetics e la Neon Obsessions di Huda Beauty sono perfette per creare tanti look diversi, da abbinare alla tinta di Yves Saint Laurent ed al correttore di Makeup Revolution, per poi struccarvi alla sera con la mousse leggera e delicata di Beonme. Ve li racconto nel dettaglio i 5del mese! Mulac Cosmetics In My Birthday Suit, la palette Nude per creare makeup look completi per ogni occasione La palette nude perfetta esiste? La In My Birthday Suit di Mulac Cosmetics sembrerebbe davvero esserlo! Ispirata all’iconico rossetto liquido che ...

