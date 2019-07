Calciomercato Roma | Florenzi nel mirino del Siviglia | la Lupa chiede 30 milioni

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Daarriva la richiesta di Monchi per Alessandro, che lapotrebbe lasciar partire per non meno di 30di euro.“powered by Goal”Un mercato movimentato sia sul fronte entrate che su quello uscite: lastudia le mosse per fare cassa e rinnovare la rosa dopo l’arrivo in panchina di Fonseca. Daarriva l’interesse nei confronti di Alessandro, che i giallorossi potrebbero lasciar partire con l’offerta giusta.Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, Monchi vuole strappare alla sua ex squadra l’esterno destro italiano. La dirigenza dellaha lasciato la porta aperta a una eventuale trattativa, marà non meno di 30di euro per la cessione.Dopo i dolorosi addii di De Rossi e Totti, latargata Pallotta potrebbe perdere ancora un altrono. Già diverse pedine vendute, ma anche tanti ...

DiMarzio : #Toljan al @SassuoloUS, fatta: prestito con diritto. In passato, trattato da #Roma e #Napoli. Sarà il sostituto di… - DiMarzio : #ASRoma, Pau Lopez è il nuovo portiere giallorosso: è ufficiale - MarcoBovicelli : #Higuain, non solo la #Roma: interesse del #WestHam per l’attaccante della #Juventus, proposto un prestito oneroso… -