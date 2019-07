Calciomercato Juve | possibile offerta da 50 milioni più Kean per De Ligt

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per arrivare ad Icardi e Chiesa : Calciomercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio della nuova stagione con un mercato ancora in totale fermento. Il piano di Paratici potrebbe comprendere una clamorosa rivoluzione offensiva, la quale potrebbe basarsi su 7 cessioni. Certo l’addio a Perin, il quale sembrerebbe esser vicino ad un accordo con il Benfica, affare che potrebbe far incassare ai […] More

Calciomercato Juve : Higuain e Mandzukic potrebbero andare via - assalto a Chiesa : Ancora tutto da costruire il reparto offensivo della prima Juventus di Maurizio Sarri. Sicuro del posto da titolare è solo Cristiano Ronaldo. A meno di colpi di scena dell'ultima ora, Paulo Dybala e Douglas Costa dovrebbero rimanere a Torino, dal momento che sono due giocatori molto graditi al tecnico napoletano. Si tratta di calciatori di grande classe, sui quali Sarri intende puntare per la prossima stagione. Nonostante l'affetto dei tifosi, ...

Calciomercato Juventus - Cancelo verso il Barcellona : i bianconeri chiedono 60 milioni : Il Barcellona sorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao Cancelo, che la Juventus è disposta a cedere per 55-60 milioni.“powered by Goal”L’ultima positiva stagione non è bastata a Joao Cancelo per convincere lo staff della Juventus, che ha deciso di mettere sul mercato l’esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il Barcellona, piombato con forza nella corsa a tre.Secondo quanto ...

Calciomercato Juventus - de Ligt più vicino : alzata l’offerta all’Ajax [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – L’arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai imminente. Secondo il sito del quotidiano olandese De Telegraaf, il club bianconero avrebbe alzato l’offerta per l’Ajax per il 20enne difensore centrale. La Juve avrebbe messo sul piatto 67 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni che pretende il club di Amsterdam. La Juve ha da tempo un accordo con il giocatore a 12 milioni a ...

Calciomercato Juventus - la stampa olandese non ha dubbi : imminente l’accordo con l’Ajax per De Ligt : Stando ai media olandesi, la Juventus e l’Ajax sarebbero vicinissime a raggiungere un accordo per il trasferimento in bianconero di De Ligt La Juventus è vicinissima a chiudere con l’Ajax l’operazione Matthjis De Ligt, secondo la stampa olandese infatti le parti sarebbero prossime ad un accordo per il passaggio in bianconero del giovane difensore. Il club campione d’Italia avrebbe infatti alzato l’offerta, ...

Calciomercato Juventus news/ Higuain resta? Il West Ham ci prova - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Higuain potrebbe andarsene o rimanere a Torino, intanto il West Ham ha presentato un'offerta, ultime notizie,

Calciomercato giovedì 11 luglio : De Ligt-Juve entro domenica. Roma-Higuain - si può! : Calciomercato 11 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 11 luglio. JUVENTUS– Si intensifica la trattativa tra la Juventus e l’Ajax per il passaggio di De Ligt in bianconero. Il difensore olandese potrebbe vestire la maglia della Juve già nel corso dell’imminente week end. INTER– Stretta finale per Barella. Il centrocampista del Cagliari sarebbe […] L'articolo Calciomercato giovedì 11 luglio: De Ligt-Juve ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus : presto un incontro tra le parti : Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di ...

Calciomercato Juventus - Higuain rifiuta ogni destinazione : la Roma non molla : Gonzalo Higuain non sembra voler accettare altre destinazioni al di fuori della Juventus, che resta però inamovibile nel volerlo cedere.“powered by Goal”Se da una parte il colpo De Ligt sembra sempre più vicino, dall’altra la Juventus deve risolvere la spinosa situazione di Gonzalo Higuain , acclamato ieri dalla tifoseria ma destinato alla cessione, con la Roma che attende sviluppi.Come riferito da ‘Tuttosport’, ...

Calciomercato Juventus - per de Ligt mancherebbero 8 milioni : Barcellona forte su Cancelo : Matthijs de Ligt e le cessioni. Il Calciomercato della Juventus si muove su un doppio binario. Per il talento olandese ormai siamo alla stretta finale, l’Ajax ha ricevuto dai bianconeri una nuova offerta, mancherebbero sette, al massimo, otto milioni per avere il via libera definitivo. Una volta sistemato il tormentone estivo, si passerà ai trasferimenti in uscita con Joao Cancelo che sarà il pezzo pregiato. Per il portoghese c’è la coda, il ...

Calciomercato Juventus - Higuain resta in uscita : interesse del West Ham per l’attaccante argentino : Il club inglese ha messo gli occhi su Higuain dopo aver visto sfumare Maxi Gomez, pronto a trasferirsi al Valencia Accoglienza festante per Higuain ieri al JMedical per la ripresa degli allenamenti con la Juventus, ma il futuro del Pipita non sarà bianconero. L’attaccante argentino resta sulla lista dei partenti, attirando dunque su di sè l’interesse di numero squadre. Sull’ex Milan non c’è solo la Roma, anche il ...

Calciomercato Juventus - Higuain chiesto dal West Ham : Madama chiede 40 milioni : Non solo la Roma su Gonzalo Higuain: anche il West Ham ha chiesto l’argentino alla Juventus, che fissa il prezzo a 40 milioni di euro.“powered by Goal”I tifosi lo hanno accolto con grande entusiasmo chiedendogli di restare, ma il futuro di Gonzalo Higuain sembra ormai essere lontano dalla Juventus: sull’argentino c’è anche il West Ham, che ha già contattato la dirigenza bianconera.Secondo quanto riferito da ‘Sky ...

Calciomercato Juve Stabia - ufficializzate due operazioni : S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore sinistro Damiano Lia, classe 1997, proveniente dalla Cavese 1919. Damiano Lia, lo scorso anno con la maglia dei metelliani, in serie C, ha fatto registrare venticinque presenze, con una rete all’attivo. Il difensore di Lentini, non nasconde la gioia e l’entusiasmo : “ Sono contento della scelta fatta e di essere ...

Calciomercato Juventus - Higuain-Zaniolo pista ancora viva : i dettagli : Calciomercato Juventus – Inizia oggi il raduno pre-campionato della Juventus, con le classiche visite di rito al J Medical. Tanti i protagonisti, occhi puntati principalmente su Gonzalo Higuain. L’argentino, rientrato dal prestito al Chelsea, esce dal lato passeggero della macchina aziendale e viene accolto immediatamente dal calore bianconero. La Juve la sua decisione l’ha già presa: vendere. […] More