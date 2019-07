“Tinto Brass non è in pericolo di vita”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Tintonon è indi vita e le sue condizioni sarebbero buone. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti ospedaliere. Il regista Tinto, ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, si trova in una unità di terapia intensiva a seguito di accertamenti medici si legge nel bollettino medico., 86 anni, giunto lo scorso 9 luglio alle 6 al Pronto Soccorso del nosocomio, ha avuto un ictus nel 2010. “Risulta al momento in discrete condizioni generali, vigile e collaborante. Ulteriori esami sono tutt’ora in corso”, si legge ancora nel bollettino. L'articolo “Tintonon è indi vita” Meteo Web.

sole24ore : Tinto Brass, 86 anni, maestro del cinema erotico italiano, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell… - redazioneiene : Un gran abbraccio al maestro #tintobrass da tutti noi! #10luglio - MediasetTgcom24 : Roma, malore per il regista Tinto Brass: grave in terapia intensiva #TintoBrass -