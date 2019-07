Nomine Ue | reportage immaginari

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In questi giorni si è parlato moltissimo dei dietro le quinte delleUe. Facciamo un gioco. Sulla base di informazioni vere, ricostruiamo i commenti di inviati di fantasia da Parigi, Berlino, Madrid, Bruxelles, Roma. Giusto per farsi un’idea del fatto che le considerazioni che leggiamo in Italia non sempre corrispondono con quelle degli altri Paesi.Dal nostro inviato a Parigi: “La Francia e la Germania sono i due vincitori di una lunga partita a poker, e hanno confermato il loro ruolo dominante all’interno dell’Unione Europea. La scelta dei magnifici quattro porta chiaramente il marchio del Presidente Emmanuel Macron.Dopo non essere riuscito nel suo intento di imporre un candidato francese alla guida della Commissione o del Consiglio, ha ottenuto la nomina di un nome francese illustre alla guida della BCE. La Lagarde non ha rapporti di amicizia ...