Migranti | Von der Leyen | “Bisogna aiutare le persone in mare | salvarli tutti è un obbligo”

Von der Leyen : riformare i patti di DublinoE' d'obbligo salvare i Migranti in alto mare : "Bisogna trovare un consenso sulla missione Sophia. E' importante aiutare chi si trova in imbarcazioni di fortuna"

Migranti - papa Francesco : “Nessuno è straniero - i più deboli devono essere aiutati” : Nessuno per Dio è "straniero" o "escluso”, ha detto papa Francesco durante la messa celebrata a San Pietro per i Migranti e i loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. Per Bergoglio “i più deboli e vulnerabili devono essere aiutati" e "si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere".Continua a leggere