Lorella Cuccarini replica a Heather Parisi | “Parla la mia carriera!”

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini ribatte alle polemiche (l’ultima di Heather Parisi) : «Rispondono 35 anni di carriera» : Lorella Cuccarini La presentazione dei palinsesti autunnali della Rai ha confermato ciò che si sapeva già: Lorella Cuccarini torna su Rai 1 con La Vita in Diretta, che condurrà da settembre insieme ad Alberto Matano. Un ritorno quasi in pompa magna per la showgirl romana, ‘macchiato’ dalle insinuazioni di chi pensa che sia tornata ‘in pista’ soltanto grazie a certe opinioni e dichiarazioni espresse in favore ...

Rai - Lorella Cuccarini e la volata sovranista : si prende anche la prima serata con Angelo Mellone : Lorella Cuccarini super lanciata in Rai. Come rivela Dagospia saranno lei e Angelo Mellone (che sta anche finendo di scrivere un libro) a condurre le quattro prime serate speciali di Linea Verde denominate Grand Tour e che andranno in onda su RaiUno il 9, 16, 23, e 30 Agosto. La Cuccarini, da settem

Lorella Cuccarini posta sui social la foto dopo l’incidente : Un brutto incidente per Lorella Cuccarini dove ha mostrato sui suoi social una foto con il volto pesto intorno all’occhio spiegando che si è trattato di una brutta caduta. Lorella Cuccarini scrive nella didascalia «Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca». Un incidente lieve che però le ha lasciato dei brutti lividi sul volto. La Cuccarini ha voluto raccontare cosa è successo prima che le immagini del suo viso ...

