Il missionario parte | Andrò via dall' Italia e sarò un immigrato

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Giuseppe Aloisi Ilpalermitano Biagio Conte ha deciso di partite a piedi alla volta di Bruxelles. Il fine? Condividere le sorti di un migrante Fratel Biagio, che è unlaico, deve aver ascoltato in maniera attenta le indicazioni di papa Francesco sulla "Chiesa in uscita": si è già messo o si sta per mettere in cammino, nel senso letterale dell'espressione, per provare sulla sua pelle cosa significhi essere un migrante e per sensibilizzare le istituzioni continentali sul tema dei diritti umani. Ilche opera in quel di Palermo, ci ha abituato a gesti plateali, come quando a maggio scorso si è incatenato, digiunando, anche in quella circostanza senza alcuna accezione metaforica, per presentare le sue rimostranze contro il decreto di espulsione riguardante una persona di origini africane che lavorava presso la "Missione di Speranza e Carità". ...

