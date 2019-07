Heather Parisi Attacca Lorella Cuccarini!

gossipnews.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2019), dopo aver scoperto cheCuccarini condurrà La Vita in Diretta, ha lanciato una frecciatina molto pesante su Twitter. Ecco le dure accuse della donna! Nonostante il programma Nemica Amatissima che hanno condotto insieme,Cuccarini non sono mai state in ottimi rapporti. Lo hanno dimostrato le numerose frecciatine sui social network che le due si sono reciprocamente scagliate sulle tematiche più svariate. E latorna a parlare della sua ‘nemica’ in merito alla sua conduzione de La Vita in Diretta…controCuccarini: Un programma dopo le dichiarazioni sovraniste! Dal punto di vista politico, le due ballerine sembrano essere agli antipodi e lo dimostrano ancora. E’ stato infatti annunciato in via ufficiale che la Cuccarini, dopo il successo dell’Isola di Pietro, si occuperà della ...

heather_parisi : Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiaraz… - repubblica : Cuccarini in Rai. Heather Parisi al vetriolo: 'Dichiarazioni sovraniste aiutano' - HuffPostItalia : 'Le dichiarazioni sovraniste aiutano'. Cuccarini approda in Rai e Heather Parisi attacca -