ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Molti anni fa scrissi a un collega per chiedergli come avesse fatto a rivisitare 1200 pazienti, indicati come campione in un lavoro scientifico a un congresso, mentre io avevo avuto grandi problemi a rivisitarne 62, gratis, per il mio lavoro pubblicato sui controlli sanitari. Naturalmente non ottenni risposta. Da allora ho cominciato a pensare ad un modo diverso per eseguire il necessario aggiornamento scientifico, oltre l’aiuto che tutti noi abbiamo grazie a PubMed: non faraonici congressi sponsorizzati spesso da aziende farmaceutiche, ma collegamenti diretti, sul campo, fra chi può e vuole insegnare e chi deve e vuole ricevere. Da molti anni ho deciso volontariamente di dare un piccolo contributo all’Associazione italiana ricerca sul cancro (Airc), ma le notizie dei giorni scorsi – per cui la Procura di Milano sta accertando manipolazioni sui lavori scientifici di illustri ...

Noovyis : (Frodare la scienza (e i cittadini) non è reato?) Playhitmusic - - Cascavel47 : Frodare la scienza (e i cittadini) non è reato? - AlfonsoPascale : Elena Cattaneo: Il cittadino può continuare a donare con fiducia, sapendo che potrà chiedere conto in ogni istante… -