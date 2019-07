Dr Mario World arriva su Android e iOS ma riceve pillole di critiche per le

Debellate i virus con il gioco di abbinamenti Dr. Mario World - disponibile da oggi su Android : Dr. Mario World è un rompicapo di tipo match-3 in cui dovrete eliminare i virus combinandoli con le capsule a disposizione allineando in orizzontale o in verticale tre pezzi dello stesso colore. Dr. Mario è in preda al panico a causa di un'invasione di virus, ma fortunatamente non è solo e potrà contare anche su Dr. Peach, Dr. Bowser, Goomba, Koopa, Nella e molti altri che presteranno servizio come assistenti. L'articolo Debellate i virus con ...

Dr. Mario World più simile a Candy Crush che a un classico NES? : The Verge ha trascorso un po' di tempo con l'imminente titolo per iOS e Android di Nintendo, Dr. Mario World e, a quanto pare, l'impressione generale dell'articolo non è del tutto favorevole, segnala Mynintendonews. Il gioco è free-to-play quindi ci si poteva aspettare che ci sarebbero state delle microtrazioni, ma il gioco è apparentemente pieno di cose come timer, lootbox e valute a pagamento. "Purtroppo, nonostante il nome, Dr. Mario World - ...

Dr. Mario World : il nuovo trailer introduce il multiplayer : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Dr. Mario World che introduce il gameplay multiplayer del gioco, segnala Gematsu.Ecco una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale:"Sfrutta il tuo ingegno per eliminare i virus!"Leggi altro...

Dr. Mario World arriverà su dispositivi iOS e Android il prossimo mese. Pubblicato un nuovo video gameplay : Nintendo sta portando Dr. Mario su dispositivi mobili con Dr. Mario World, un nuovo titolo della serie di giochi puzzle. Dr. Mario World sarà Pubblicato per dispositivi Android e iOS il 10 luglio, riporta Polygon.Oltre a confermare una data di lancio, Nintendo ha anche spiegato come si giocherà a Dr. Mario World - e come verrà monetizzato il gioco mobile - in un nuovo video. Le regole base di Dr. Mario World seguono i classici meccanismi di ...

Dr. Mario World arriva su iOS e Android : Data di uscita e caratteristiche : Nintendo è lieta di annunciare l’imminente arrivo di Dr. Mario su Android e iOS. Il gioco sarà disponibile gratuitamente dal 10 luglio ma come ogni altro gioco Nintendo verrà supportato con le microtransazioni. Dr.Mario cura virus su Android e iOS Il gioco è già disponibile da oggi in pre-registrazione sui rispettivi store, se volete ricevere una notifica quando sarà disponibile per il ...