VR ed AR convergeranno | ha dichiarato l' XR lead di Unity - articolo

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) L'industria del gaming potrebbe interferire sul futuro della VR ed AR, ma come director XR presso, rimanere ottimista è il compito di Timoni West.E sembra essere un lavoro che porta avanti senza sforzo, specialmente considerando che lavora costantemente con gli sviluppatori che stanno spingendo verso l'innovazione."Fin dall'inizio di quella che le persone chiamano la terza onda della realtà virtuale, i numeri disono stati molto forti. Penso che il 60% di tutti i contenuti VR sia stato realizzato con," ha. "Tale numero aumenta significativamente per la realtà aumentata, con il 90% dei contenuti Hololens, per esempio. Ed ovviamente siamo sempre nel mercato mobile. Ma la cosa interessante sulla realtà virtuale è che quando si è arrivati a realizzare questi mondi interattivi in 3D, si è scoperto chelo faceva già da tempo, semplicemente le persone non ...