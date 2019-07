Temptation Island | il single Alessandro propone a Jessica di andare a letto e lei dice si

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5, la terza puntata di, il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Come per ogni puntata, non sono mancati i colpi di scena. In particolare, Andrea dopo aver visto l'ennesimo video della sua ragazza con ilsi è sfogato duramente, queste le sue parole: "È davvero una persona di m...a, ha buttato tre anni nel c...o".fin dal primo giorno ha mostrato un forte interesse per il tentatore e questo sentimento è cresciuto sempre di più giorno dopo giorno e il fidanzato non ha potuto far altro che assistere impotente a queste uscite. Ma non è tutto, perché Andrea Filomena ha visto il video diconin cui quest'ultimo le fa una proposta indecente: "Andiamo a?". Lei risponde affermativamente e fa un'altra affermazione al tentatore: "Ti ...

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, lunedì 8 luglio 2019. Cresce Temptation Island (23.08%), Non Sposate le Mie Figlie 13.98% - trash_italiano : Michelle Hunziker ad #AmiciVip e Alessia Marcuzzi a #TemptationIslandVip. Cosa ne pensate? - MirkoAntinoro : RT @Lestifrancesco: #Chernobyl è una delle serie televisive più belle degli ultimi anni, è davvero un peccato che qui in Italia molti prefe… -