Taranto | usura fino al centoventi per cento | otto arresti

(Di martedì 9 luglio 2019) Emanuela Carucci Si tratta di una maxi operazione che ha coinvolto quaranta agenti di polizia della questura di, oltre alle unità cinofile, alla polizia di frontiera di Brindisi e agli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno (in provincia di Roma) dove si trova uno degli arrestati Sono accusati di, estorsione e rapinasoggetti di Grottaglie (in provincia di) su cui sono state eseguite altrettante misure cautelari (tre in carcere e cinque aglidomiciliari). Cinque di loro sono legate da vincolo famigliare, si tratta di un padre e dei suoi quattro figli. Vittima un imprenditore agricolo che stanco delle continue richieste di denaro ha sporto denuncia nel maggio del 2018. Da lì è iniziata una lunga attività di indaginead arrivare all'operazione "Dirty Money" cui hanno partecipato quaranta agenti di polizia della questura di, le ...

NoiNotizie : Grottaglie (#Taranto), usura: tassi prossimi al 120 per cento, padte e quattro figli arrestati - Ambrosauro : RT @poliziadistato: Taranto, arresti per usura estorsione e rapina ai danni di imprenditore agricolo nell'operazione 'dirty money' di Commi… -