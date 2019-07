Successo per prima Emissione Green di A2A

Calcio - Successo il 6 Luglio a Cesena per l’edizione 2019 della “Partita delle Leggende” : Del Piero - Davids - Recoba e altre vecchie glorie fanno ancora impazzire i tifosi di calcio : 6 Luglio 2019. Per una sera, gli occhi degli appassionati del calcio italiano, spagnolo e non solo di tutta Europa (e forse anche del mondo) si sono riversati su Cesena, stadio Manuzzi. Merito di due persone, Andrea Bini e Luca Valentino, che dalla creazione di una pagina dedicata al calcio degli anni ’90 e 2000 chiamata “Serie A – Operazione Nostalgia” sono arrivati a riempire gli stadi di tutta Italia per ogni edizione degli annuali raduni, ...

Cristiano Malgioglio offeso : cos’è Successo a Supervivientes : Supervivientes: Cristiano Malgioglio sbotta durante la diretta Cristiano Malgioglio è stato ospite a Supervivientes, per supportare la sua collega e amica Isabel Pantoja. Il paroliere di Mina però, durante la sua ospitata, non ha potuto fare meno di discutere con gli altri concorrenti della trasmissione, accusandoli di non essere dei personaggi famosi e che devono essere grati alla sua amica che, partecipando alla trasmissione, ha permesso a ...

Frongia : partito bando per albero di Natale - vogliamo Successo come nel 2018 : Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine ...

Grande Successo per il "JovaBeach Party" - : Fonte foto: fotogrammaGrande successo per il "JovaBeach Party" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dal concerto di Jovanatti fra le rive di Lignano Sabbiadoro

«Spider-Man : Far From Home» : l’eterno Successo dei supereroi : I film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereL’estate del cinema non è partita al meglio. I risultati sono stati miseri, ...

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : le juniores a punteggio pieno - un Successo per cadetti e cadette : Sono scattati con le gare a squadre gli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: doppio successo odierno per le juniores, mentre fanno registrare una vittoria ed una sconfitta i cadetti e le cadette. Doppia sconfitta invece per gli juniores. Domani si concluderà la fase a gironi. Di seguito tutti i risultati odierni delle Nazionali italiane: juniores FEMMINILE Italia-Croazia ...

Il periodo buio di Kekko Silvestre dei Modà - Ultrasuoni e il Successo pop di Ultimo : Kekko Silvestre dei Modà racconta il suo periodo buio: "Tornavo a casa e mia figlia si nascondeva dietro alle gambe della mamma. Avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il frontman dei Modà spiega il periodo di pausa del gruppo, un silenzio assoluto durato due anni. Il grande successo, concerti negli stadi, poi una pausa ...

Le colline del prosecco diventano patrimonio Unesco : "Un Successo per l'Italia" : Il ministro Moavero Milanesi: "Decisione dovuta alla loro bellezza paesaggistica, culturale, agricola unica e al gran lavoro...

Hockey pista - Mondiali femminili 2019 : l’Italia supera di misura la Germania nel finale - secondo Successo per le azzurre : Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Hockey su pista femminile ai Mondiali di Barcellona 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere 1-0 la Germania, al termine di una partita con poche emozioni, e decisa solamente nel finale. Avvio di gara caratterizzato da molti falli, soprattutto da parte delle teutoniche, ben tre nei primi cinque minuti, mentre latitano le occasioni da gol da ambo le parti. A ...

Grande Successo per Swim for Smile - la traversata solidale a nuoto dello Stretto di Messina : Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il quarto anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della ...

La storia di Alex Fodde - che per anni si è finto un broker di Successo : È accusato di aver truffato investitori per 3,5 milioni di euro, anche grazie ad alcuni articoli celebrativi dei giornali italiani che ne esaltavano le opere di beneficenza

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Pompei : Successo per la prima a teatro del Satyricon riscritto da Francesco Piccolo : Una decina di minuti di applausi ha salutato la prima assoluta del Satyricon riscritto da Francesco Piccolo, con la regia di Andrea De Rosa, nella cornice del teatro Grande, come terzo appuntamento del Pompeii Theatrum Mundi. Liberamente ispirato al Satyricon di Petronio, in realtà con la sola presenza del lacerto del “funerale di Trimalcione”, ospitava già una scenografia inedita: un trono coperto e trasparente assieme, presentava su un Piccolo ...

Il walkman per le musicassette torna di moda grazie a una campagna di finanziamento online di grande Successo : Le nuove generazioni non sanno nemmeno come si usa. Ma sono ancora in molti che, per nostalgia o collezione, hanno ancora in casa le care e vecchie musicassette. Un progetto pubblicato su Kickstarter fa al caso loro: si chiama IT’S OK, è proposto da Ninm Labs e consiste in un dispositivo vintage che assomiglia ai mitici walkman degli anni Ottanta, ma è dotato di Bluetooth 5.0 per riprodurre le musicassette tramite altoparlanti moderni o cuffie ...