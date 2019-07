Skipper disperso nei Caraibi | la speranza dai segnali

Lo Skipper Rocco Acocella disperso nell’Atlantico ha lanciato un segnale d’emergenza il 22 giugno : Un segnale di emergenza è partito da un dispositivo PLB1 il 22 giugno alle 19.31. Le coordinate potrebbero indicare l'area in cui si trova il 32enne skipper salernitano Rocco Acocella , scomparso nell'Atlantico dallo scorso 17 giugno mentre stava effettuando una traversata in solitaria a bordo del suo trimarano. Tra il 28 e il 29 giugno era atteso nel porto colombiano di Barranquilla. Da lì aveva in programma di raggiungere l’Ecuador, per ...

