Servirà più tempo per ripulire Roma Rifiuti in Svezia per 2-3 anni

(Di martedì 9 luglio 2019) Chi si ritroverà a passeggiare tra le strade dinei prossimi giorni dovrà mettersi l’anima in pace e soprattutto mettere in conto di trovare ancora montagne diintorno a cassonetti trasbordanti. L’operazione straordinaria di raccolta da parte di Ama è scattata, ma serviranno più dei famosi sette giorni previsti inizialmente. Forse quindici, forse qualche giorno in più. È metà mattina quando questa consapevolezza spinge e si impone nella riunione della cabina di regia che vede intorno a un tavolo il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la sindaca diVirginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il prefetto della Capitale Gerarda Pantalone. C’è anche Luigi Di Maio. Tempi più lunghi, quindi, per dare alla municipalizzata dila possibilità di ...

