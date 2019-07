Sergio Tacchini lancia la nuova campagna ADV | “You Cannot Be Serious!” GALLERY

Roland Garros – Sergio Tacchini allo Slam francese con le linee Elegance e Grace [GALLERY] : Sergio Tacchini a Roland Garros 2019 con le linee Elegance e Grace I giocatori del Team Sergio Tacchini scenderanno sui campi da gioco del famoso torneo Roland Garros 2019 con le linee tennis Elegance , per l’uomo, e Grace , per la donna. Come ogni anno, il rinomato brand di abbigliamento italiano debutta al grande Slam parigino con le linee più eleganti e sofisticate di tutta la stagione. Eleganza e classicità sono gli elementi chiave della ...

Sergio Tacchini lancia Polo Story : una linea intera per il capo icona del brand per la SS2019 [GALLERY] : Polo Story: Sergio Tacchini dedica ad uno dei suoi capi icona un’intera linea per la SS2019 I capi che meritano il titolo di fashion classic e rappresentano una storia sono pochi, ma la Polo rientra sicuramente in questa categoria. Nata all’interno del mondo sportivo, ha saputo conquistare il titolo di icona dell’eleganza informale, ed è particolarmente apprezzata dall’universo maschile per la sua vestibilità asciutta, per il suo comfort e ...