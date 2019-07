Senran Kagura Peach Ball | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di martedì 9 luglio 2019) DopoBeach Splash, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, il gioco estivo di quest’anno ma stavolta incentrato sul Flipper, ambientato naturalmente nel celebre universo Ecchi diDopo aver trascorso diverse giornate davanti allo sparatutto acquatico, Marvelous! ci porta questa volta in una salagiochi, dove dovremo utilizzare i flipper proposti per riportare alla forma umana le prosperose ragazze, mutate in animali a causa di un’esperimento finito male da parte di Haruka. 5 le ragazze disponibili e che dovremo salvare, 2 i flipper con delle varianti, le quali mutano per lo più in ambientazione ed elementi ma con le medesime meccaniche di gioco, tipiche del flipper. Lo scopo del gioco è quello di accumulare il maggior numero ...

