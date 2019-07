Occupazione più efficace con norme condivise

I NUMERI/ Perché l'Occupazione cresce più del Pil? : I dati dell'Istat sul mercato del lavoro hanno portato a esprimere dei giudizi sulle politiche messe in campo negli ultimi mesi dal Governo

Siccità in India è stato il giugno più secco degli ultimi 5 anni - preOccupazione per il settore agricolo : L’India ha sofferto il giugno più secco degli ultimi cinque anni a causa del ritardo delle piogge monsoniche. Lo ha reso noto il Dipartimento meteorologico Indiano (Imd) ieri sera, alimentando la preoccupazione per i raccolti e per l’economia piu’ in generale. In totale le piogge sono state di un terzo sotto la media; in alcuni stati, tra i quali l’Uttar Pradesh, stato settentrionale fondamentale per la coltivazione della ...

A maggio la disOccupazione scende al 9 - 9% : è il valore più basso dal 2012 : Il tasso di disoccupazione a maggio cala, attestandosi al 9,9%. In discesa di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile. Lo rileva l’Istat. Si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012. Per la prima volta da oltre sette anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra....

Lavoro - Istat : a maggio l’Occupazione al 59% - è il valore più alto dal 1977. La disOccupazione scende sotto il 10% : Il tasso di occupazione a maggio sale al 59%, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche, ovvero dal 1977. Lo rileva l’Istat, spiegando che il numero degli occupati ha così raggiunto 23 milioni e 387 mila unità registrando un aumento di 67 mila unità (+0,3%) rispetto ad aprile. L’aumento, spiega l’Istituto, si concentra tra gli uomini (+66 mila) e tra gli ultracinquantenni (+88 mila). L’Istituto segna un rialzo degli ...

La disOccupazione scende al 9 - 9% Valore più basso dal febbraio 2012 : Tasso di disoccupazione in calo a maggio. Secondo le stime dell'Istat, la disoccupazione è calata al 9,9%, in discesa di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile. E' il Valore più basso dal febbraio del 2012, e dopo sette anni si torna ad un tasso non più a doppia cifra. Le persone in... Segui su affaritaliani.it

Occupazione - nel Sud Italia 4 delle cinque regioni europee con il tasso più basso : Il Sud Italia è l’area europea con la più bassa percentuale di persone che hanno un lavoro. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, quattro delle cinque regioni dell’Unione europea con il più basso tasso di Occupazione sono nel Meridione: Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. A fronte di una media europea di lavoratori impiegati del 73 per cento, in queste quattro regioni soltanto meno della metà delle persone tra 20 e 64 anni ha ...

Sud Italia - tasso Occupazione più basso : 13.20 4 su 5 delle Regioni con il tasso di occupazione più basso in Europa sono nel Sud Italia con meno della metà delle persone tra i 20 e i 64 anni che ha un lavoro a fronte del 73,1% medio Ue. I dati Eurostat riferiti al 2018 sono impietosi con la regione peggiore in graduatoria che è la Mayotte (Regione d'oltremare francese che è in Africa vicino al Madagascar) con il 40,8% delle persone tra i 20 e i 64 anni al lavoro seguita dalla Sicilia ...

Occupazione in Italia - dove è cambiata di più tra 2004 e 2018 : Occupazione in Italia, dove è cambiata di più tra 2004 e 2018 Come è cambiata l’Occupazione in Italia negli ultimi 15 anni? Moltissimo è cambiato nel periodo, la crisi del 2009-2009, quella ancora più grave del 2011-2013, la ripresa però insufficiente e inferiore a quella degli altri Paesi europei, una nuova stagnazione dal 2018. Il tasso di Occupazione nel complesso è tornato ai livelli precedenti, visto che non era crollato con la ...

Palumbo : non si può più tollerare Occupazione abusiva Casapound da parte Governo amico : Roma – “Ci auguriamo che i dati forniti dalla Corte dei conti sul danno di 4,6 milioni di euro alle casse dello Stato sia sufficiente, dopo anni di attesa e rinvii, a mettere fine all’occupazione di Casapound nello stabile all’Esquilino. Lo sgombero dell’immobile non e’ nella lista delle priorita’ del Viminale ma ora, alla luce dell’indagine condotta dai magistrati contabili del Lazio, le cose ...

Italia : 1.151.000 famiglie con due o più componenti senza Occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro : In Italia ci sono 1.151.000 famiglie con due o più componenti senza occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro.