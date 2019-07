Jeremy Corbyn schiera il Labour a favore di un referendum bis sulla Brexit e del remain

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Ha tentennato per mesi, nonostante il pressing di parte della sua formazione politica. Oggi la svolta:ufficialmente ildi un secondoe si impegna a sostenere l’opzionese il governo del successore di Theresa May si arrenderà all’idea di un nuovo voto popolare.“Chiunque diventerà il nuovo primo ministro, deve essere abbastanza sicuro da rimettere l’uscita dall’Ue, con e senza accordo, al voto popolare”, ha scritto il leader del. Leggi anche... May formalizza le dimissioni. Johnson in pole per la successione

