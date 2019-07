Elisabetta Gregoraci è da urlo! Mini top e pantaloni slacciati

(Di martedì 9 luglio 2019) Per tutti coloro che non possono partire, quest’anno, o che ancora non possono farlo, basterà seguire la bellissimaper fare un tour, anche se solo virtuale, delle spiagge più belle d’Italia. E per rifarsi un po’ gli occhi, visto che non fa mai male. La showgirl infatti sta lentamente facendo salire le temperature del termometro social. La colpa è da attribuire ancora una volta al suo corpo, alle sue curve, alla sua sensualità, sbattuta in prima pagina sul suo profilo Instagram.La, come vi dicevamo, sta compiendo un tour delle spiagge più belle del sud Italia, in occasione di Battiti Live, un evento organizzato da RadioNorba e arrivato ormai alla 17esima edizione. La modella calabrese dovrà girare i mari più belli di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, insieme al suo compagno di lavoro Alan Palmieri. Per dare seguito all’evento e per far rimanere i fans sempre aggiornati, ecco che i suoi social diventano unaera d’oro di foto assolutamente da capogiro..Un viaggio “nel cuore della musica” come scrive, ma non solo. Un viaggio nella bellezza, suo marchio di fabbrica. Chi la segue su Instagram sa bene come la conduttrice di Soverato sappia abbinare benissimo la sua vita di mamma e quella di modella. Le sue storie sono infatti divise tra l’affetto verso il figlio Nathan Falco, le piccole coccole, gli scatti di vita quotidiana e poi la parte più sensuale, più hot, dove anche un particolare può accendere fantasie e sensazioni, dove anche un semplice sguardo può far girare la testa agli appassionati.