Bari | maxi-rissa in piazza Moro | coinvolti cittadini italiani e stranieri | diversi feriti

(Di martedì 9 luglio 2019) Si sono vissuti momenti di vera tensione ieri sera a, nel pieno centro del capoluogo pugliese e a due passi dalla stazione centrale, precisamente inAldo, dove all'improvviso è scoppiata unatra una ventina di persone, le quali erano siache. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che a scatenare il tutto sia stata una parola di troppo detta da un richiedente asilo nei confronti di una giovane ragazza italiana. L'apprezzamento non sarebbe stato gradito al fidanzato di quest'ultima, che non ci ha visto più e ha inveito contro l'extracomunitario, cominciando con lui un violento alterco. Da lì a pochi minuti la situazione è degenerata.due gruppi di persone A questo punto quello che sembrava un litigio tra due persone si è trasformato in un'autenticada strada, che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più ...

