Barella vicino all’Inter | Psg apre a cessione Neymar

Mercato Inter : Barella sarebbe molto vicino - per Lukaku lo United fa muro : Potrebbe essere vicina ad una svolta la trattativa per Nicolò Barella per il Mercato dell'Inter. I nerazzurri ieri hanno alzato l'offerta al Cagliari per il centrocampista, raggiungendo un accordo di massima per il cartellino del 22enne sardo. Entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare le firme per il trasferimento, con Conte che lo starebbe già aspettando per l'inizio della tournée in Asia. Invece resta complicato il colpo Romelu ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter - nome nuovo per il Genoa - si muovono Lecce e Spal : Barella SEMPRE PIU’ vicino ALL’INTER – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto ...

Inter - Barella sarebbe più vicino : Cagliari pronto a trattare : Il nome di Nicolò Barella continua ad essere molto quotato in casa Inter. Il centrocampista sembra essersi promesso alla società nerazzurra in vista della prossima stagione. Resta da trovare l'accordo con il Cagliari che in queste ultime settimane, ha alzato il muro ed anche la quotazione del giovane talento. Il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, nei giorni scorsi ha ammesso che ai primi di giugno c'era stata l'intesa con i nerazzurri, ...

Barella all'Inter?/ Incontro con l'agente in sede - accordo vicino con il Cagliari : Nicolò Barella-Inter, ci siamo: vertice in corso con l'agente del centrocampista del Cagliari, ecco le cifre dell'affare e le contropartite.