Water Tracker vi aiuta a rimanere idratati bevendo acqua con regolarità

tuttoandroid

(Di lunedì 8 luglio 2019)è un'applicazione chel'utente acostantemente idratatotutti i giorni congrazie a un ottimo promemoria. L’app tiene traccia del bilancio idrico utilizzando un bicchiere come riferimento per monitorare l'assunzione diin modo da stimolare il metabolismo, prevenire i calcoli renali e il diabete ed evitare problemi come la disidratazione. L'articoloviconproviene da TuttoAndroid.