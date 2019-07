Terremoto M3 9 a Catania | “E’ parte di uno sciame sismico | forse frutto di una frattura

Catania : scossa di Terremoto ad Adrano : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata alle 6.38 di questa mattina ad Adrano in provincia di Catania . L'evento, verificatosi a una profondità di 18 chilometri, ha portato alla sospensione per verifiche all'infrastruttura della circolazione ferroviar

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...