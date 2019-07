Non ti abbandonerò mai | lettera al mio cane

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non ti abbandonerò mai perché ti sei affidata a me e io non ti deluderò. Ti sono piaciuta per come sono, buffa, delle volte imbranata (come quando ci attorcigliamo per strada, tu io e il guinzaglio).Non ti abbandonerò mai perché sei vita nella mia vita e quando sbagli tu sono io che ho sbagliato prima di te. Non ti abbandonerò mai perché sei così intelligente che per farmi capire cosa vuoi abbai in modi diversi: chiedi, avvisi, ringrazi e la tua coda è il timone che indica la direzione del tuo umore.Se fai la pipì in casa è colpa mia che non ti ho lasciato aperta la porta finestra. Qualche volta è capitato. L’hai fatta.Ma poi ho imparato a capirti e quando chiami e abbai in quel modo lì: “Mi scappa, è chiuso, mi apri?”, resti ferma immobile e resisti davanti alla porta ...

