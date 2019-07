Migranti | caso nave Alex | l' armatore della Ong Mediterranea pronto a querelare Salvini

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dopo il presidenteSea Watch 3, lache nelle scorse settimane ha salvato 42al largo delle coste libiche, anche l'Ong, Alessandro Metz, annuncia a Radio Capital la volontà di voleril ministro dell'Interno Matteoper diffamazione, in quanto avrebbe usato parole infelici sul comandante e l'equipaggio, definendoli "trafficanti di esseri umani". Come si sa infatti due giorni fa la, un veliero che opera per contosuddetta organizzazione umanitaria, ha salvato 59 persone che erano alla deriva in mare. Anche la, così come la Sea Watchcomandante Carola Rackete, ha deciso di forzare il blocco imposto alle autorità italiane, e ha sfidato l'Esecutivo. Laha varcato il confine delle acque territoriali, entrando nel porto di Lampedusa, facendo sbarcare in questo modo i richiedenti asilo. ...

Linkiesta : La normativa italiana dice che chi salva migranti in mare favorisce l'immigrazione clandestina. Ma si tratta di un… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Caso Sea Watch. “Non c’è reato. Per Carola salvare i migranti era suo dovere” - Linkiesta : La normativa italiana dice che chi salva migranti in mare favorisce l'immigrazione clandestina. Ma si tratta di un… -