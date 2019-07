Lo scontro tra Papa Francesco e Salvini sull' immigrazione

scontro sui migranti : così esplode la crisi tra Salvini e i 5 stelle : "Nell'ultimo mese sono arrivati in Italia più di 300 irregolari, servono fatti e non parole". "Se ti senti Maradona e poi...

Avevo la mia famiglia sul camper! Tragico scontro - lei muore : Impatto fatale in tarda mattinata a Cento, sulla via Modena. A farne le spese, non sopravvivendo allo scontro tra una vettura e un camper, una donna di origini dominicane, classe ’61, trasferitasi e residente da poco tempo a Decima, ma per tanti anni residente a Cento. La donna, al volante della macchina, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della municipale intervenuti per i rilievi, avrebbe perso ...

Lo scontro aperto tra Seehofer e Salvini sull'emergenza migranti : A luglio di un anno fa, con i colleghi ministri dell'Interno di Austria (Herbert Kickl) e Italia (Matteo Salvini), Horst Seehofer benediceva l''alleanza dei volenterosi': sottolineava che "la questione di chi riceve asilo in Europa" non dovrebbe essere decisa dai trafficanti di esseri umani, ma da "governi democraticamente eletti" e tornava a chiedere dei "centri per profughi fuori dai confini dell'Ue". Sembrava ...

La Alex attracca a Lampedusa. scontro tra Salvini e la Trenta : Valentina Raffa Vietato lo sbarco ai migranti, alcuni scendono per le cure Il vicepremier: «Il ministro della Difesa mi ha lasciato solo» Neanche le invitassero a nozze. Le due navi Alex e Alan Kurdi delle Ong Mediterranea e Sea Eye, che nei giorni scorsi hanno fatto il «pieno» di immigrati, si sono dirette a Lampedusa. La prima ha attraccato. Numerosi migranti tra i 41 a bordo sono stati sbarcati per essere curati al poliambulatorio ...

Un video (con fake) su Facebook sul Morandi - è scontro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni". Nella sequenza viene mostrata la corrosione del viadotto, ma la foto è del ponte di Ripafratta, vicino Pisa

Un video su Facebook sul Morandi - è scontro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni"

Il nuovo scontro tra Salvini e le ong : scene di ordinario caos nel Mediterraneo : Nelle ultime ore due nuovi salvataggi di migranti nel Mediterraneo alimentano la guerra di nervi tra il governo italiano e le ong. Soprattutto, si tratta di due nuovi banchi di prova per l’applicazione del decreto sicurezza bis, tanto voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ma rivelatosi ine

Le ragioni dello scontro tra Zingaretti e Raggi sui rifiuti di Roma : È scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 ...

Beautiful - trame : Bill cade dal balcone dopo uno scontro con Ridge : Torna l'appuntamento con Beautiful, lo sceneggiato americano che da oltre trent'anni è protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle nuove puntate che i seguaci di Canale 5 assisteranno tra qualche settimana, la vita di Bill Spencer sarà appesa ad un filo dopo essere caduto dal balcone durante una lite furibonda con Ridge Forrester. Beautiful: Brooke affronta Ridge Le nuove anticipazioni di Beautiful sui nuovi episodi in onda prossimamente su ...

Il nuovo scontro tra Salvini e i magistrati e gli arresti a Hong Kong : DALL'ITALIA Un morto e almeno un ferito per l’esplosione dello Stromboli. La caduta di lapilli dal cratere del vulcano dell’arco eoliano ha travolto due escursionisti, e ha causato vari incendi nella zona circostante. “Ci sono state due grandi esplosioni ravvicinate”, ha scritto l’Ingv: “In seguit

Lo scontro tra Pauley Perrette e Mark Harmon di NCIS finirà in tribunale? : Dopo gli ultimi attacchi via social i rapporti tra Pauley Perrette e Mark Harmon di NCIS si sono fatti ancora più tesi. Lo scorso mese l'attrice ha sbottato via Twitter ricordando di aver lasciato NCIS perché intimorita dal collega, di avere paura di lui e di non avere intenzione di tornare nella serie proprio per questo motivo. La Perrette ha ricordato diversi episodi avvenuti sul set, parlando prima dell'aggressione del cane di Harmon ad ...

Sondaggi Demos : scontro tra insegnanti e genitori in aumento : Sondaggi Demos: scontro tra insegnanti e genitori in aumento Le notizie di aggressioni nei confronti degli insegnanti da parte di genitori poco soddisfatti del loro operato sono ormai all’ordine del giorno. Sul tema Panorama ha raccolto le testimonianze di diversi docenti vittima di violenza. Al centro di queste aggressioni quasi sempre c’è un disaccordo sul giudizio dato dal professore al proprio/a figlio/a. Secondo un ...

Lecce - violento scontro sulla strada provinciale : muore un 52enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega Taviano a Casarano, due paesini dell'hinterland. Per cause ancora tutte ancora in corso di accertamento due veicoli, una Fiat Palio, condotta da un 52enne, Lorenzo Abatelillo, e una Opel Zafira, alla cui guida c'era un ragazzo di 27 anni che stava andando al lavoro, si sono scontrate. Ad avere la ...

Il governo vara il salva-conti : scontro su tasse e autostrade : Come promesso e annunciato il governo ha corretto i conti. E l'ha fatto non solo approvando la nota di assestamento (-7,6 miliardi di deficit), ma varando anche un decreto ad hoc che congela 1,5...