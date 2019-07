L?addio fra Giulia Salemi e Francesco Monte | parla la mamma | «La verità verrà fuori | le

Francesco Monte choc dopo L’addio con GiuLia SaLemi sono stato minacciato : Su “Instagram” Francesco Monte dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi ha detto di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt che gli ...

Un posto aL soLe anticipazioni : FRANCO dà L’addio a CIRO : Parte una nuova settimana a Un posto al sole e sarà l’occasione per chiarire una trama che nella narrazione della soap era rimasta un po’ in sospeso… Durante l’inverno e soprattutto nel corso dei mesi in cui Gaetano Prisco (Fabio De Caro) era tornato a infastidire pesantemente FRANCO (Peppe Zarbo), avevamo ritrovato CIRO (Vincenzo Alfieri), il giovane pugile amico del Boschi. L’uomo era entrato a pie’ sospinto ...

Rai - rivincita per Francesca FiaLdini dopo L'addio a La vita in diretta : nuovo format - a chi soffia iL posto : Ora ci sono anche i dettagli. Si parla del futuro professionale di Francesca Fialdini in Rai, dopo l'addio a La vita in diretta. Già da giorni si parla di uno show domenicale, nello spazio che fu di Cristina Parodi col programma La prima volta: voci confermate, confermatissime. E ora Il Secolo XIX r

Francesco Monte - dopo L’addio a GiuLia SaLemi riveLa : “Ho ricevuto minacce di ustioni con L’acido e di morte” : “Intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta”. dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui si è sfogato dando la sua versione dei fatti e rivelando di aver ricevuto negli ultimi giorni minacce di morte. “minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e ...

Francesco Monte vuote iL sacco : "Uccidermi e sfregiarmi con L'acido" - orrore dopo L'addio a GiuLia SaLemi : Rompe il silenzio, Francesco Monte. dopo la rottura con Giulia Salemi si sfoga con un lungo post su Instagram in cui dà la sua versione dei fatti e chiede rispetto, parole che arrivano dopo lo scoop di Spy, secondo cui Monte avrebbe iniziato la liason con Isabella De Candia già ai primi di aprile, q

Francesco Monte su IG : 'Dopo L'addio a GiuLia - minacce di morte ma non ho tradito' : È passato poco più di un mese da quando Giulia Salemi ha annunciato la fine della storia d'amore con Francesco Monte. Il ragazzo, dopo un lungo silenzio, ieri ha deciso di sfogarsi sui social network, prendendosela soprattutto con chi ha puntato il dito contro lui e l'ha accusato di aver tradito l'ex fidanzata. Dopo aver smentito i tanti flirt che gli sono stati attribuiti dalle riviste di gossip nell'ultimo periodo, il pugliese ha confermato ...

Accadde oggi – 6 LugLio 1849 - addio a Goffredo MameLi : La storia di “FrateLLi d’ItaLia” : Il 6 luglio del 1849 moriva a Roma Goffredo Mameli, patriota e poeta italiano, noto per il suo “Canto degli Italiani“, meglio conosciuto come “Fratelli d’Italia” o “Inno di Mameli”. Nato nel Regno di Sardegna il 5 settembre del 1827, Goffredo Mameli dimostrò fin da giovane il suo talento per la scrittura che lo porteranno a comporre il testo di quello che ancora oggi è l’inno ufficiale ...

L'ha tradita? Francesco Monte ha conosciuto IsabeLLa De Candia prima deLL'addio a GiuLia SaLemi? : L'ex gieffino del Grande Fratello Vip avrebbe detto addio a Giulia Salemi dopo aver conosciuto Isabella De Candia, presentatagli da Pio D'Antini, il comico del duo Pio e Amedeo. I due ormai ex protagonisti del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi, continuano a catturare l'attenzione mediatica. Dopo la notizia della loro rottura, il nuovo numero cartaceo di "Spy" magazine ha riportato alcune indiscrezioni sui due ex ...

Francesco Monte e GiuLia SaLemi - "vioLento Litigio neLLa notte poi L'addio". L'insospettabiLe vip coinvoLto : Un litigio furioso, e poi l'addio. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe tutto finito a Cannes, a causa di un durissimo scontro nella notte (per non meglio precisati motivi). Poi, secondo Spy, Monte avrebbe preso coraggio e si sarebbe dichiarato alla modella Isabella De Candia, con cui da qual

Francesco Monte e GiuLia SaLemi - L'addio dopo una Lite. E ora Lei si consoLa con un rampoLLo miLanese : Tra Francesco Monte e Giulia Salemi ormai è tutto finito. L'amore tra i due è infatti acqua passata ed entrambi, in questo momento, starebbero frequentando altre persone per...

Francesco Monte : Lite con GiuLia SaLemi - poi L'addio e iL fLirt con IsabeLLa (RUMORS) : La storia d'amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia, sarebbe ufficiale: stando a quello che racconta l'ultimo numero di Spy, il pugliese farebbe coppia fissa con l'indossatrice da poche settimane, ma i due si conoscerebbero dallo scorso aprile. Dopo la turbolenta rottura con Giulia Salemi (si parla di una furiosa discussione nella notte a Cannes), il 32enne si sarebbe fatto avanti con la modella, che a sua volta avrebbe lasciato il ...

CheLsea - addio poLemico di Gianfranco ZoLa : Il Chelsea ha affidato la panchina a Lampard, addio invece con Zola, l’ex attaccante deluso dalla decisione: “Ho saputo la notizia piuttosto tardi – ha dichiarato Zola al “The Sun” – e tutte le altre squadre hanno gia’ trovato un tecnico. E’ stata lo stesso un’esperienza importante per la mia carriera. In passato ho guidato altre squadre, questa e’ la mia principale ambizione. ...

Ti vogLio bene! GiuLia SaLemi dopo L’addio a Francesco Monte : È finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia nata all’interno della Casa del GF Vip. E poco dopo l’addio, stando al gossip, lui avrebbe già voltato pagina. L’ex tronista di Uomini e Donne (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il rumor correva da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un ...

La prima voLta addio - La Rai canceLLa Cristina Parodi : aL suo posto aLLa domenica Francesca FiaLdini : I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva non sono ancora ufficiali, ma una cosa è certa: a Viale Mazzini è in atto un vero e proprio terremoto sul fronte delle conduzioni. Francesca Fialdini prenderà il posto di Cristina Parodi nella seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1. La c