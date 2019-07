La Rai punta su Elisabetta Gregoraci

'Streghe' - la prima puntata in replica su Rai Play : le tre sorelle si riuniscono : Arriva finalmente sulla Rai il nuovo attesissimo remake della serie tv statunitense "Streghe", interpretato da Melonie Diaz (Me), Madeleine Matock (Macy) e Sarah Geffery (Maggie). Domenica 8 luglio, infatti, sono stati trasmessi in prime time su Rai 2 i primi 3 episodi della prima stagione, rispettivamente intitolati "Il potere del trio", "Il prisma delle anime" e "Prendere per la gola". Per tutti coloro che non hanno potuto seguire i primi tre ...

Streghe 2019 : trama stasera e anticipazioni seconda puntata 14 luglio Rai 2 : Streghe 2019: trama stasera e anticipazioni seconda puntata 14 luglio Tempi bui per i conservatori, grande opportunità per i nostalgici. Tra film Disney in Live Action, remake e reboot, il 2019 è stato un anno all’insegna del ritorno al passato. Questa sera approderà su Rai 2 il telefilm Streghe, reboot dell’omonima serie tv statunitense che ha incantato la generazione di fine anni Novanta. Le tre sorelle dai magici poteri ...

Ogni cosa è illuminata - Anticipazioni : stasera ultima puntata su Rai3 : stasera, per la quinta e ultima puntata, in studio con Camila Raznovich ci saranno molti ospiti che parleranno del tema dell'evoluzione.

Caso Vannini - i genitori scrivono alla Rai dopo le puntate di “Storie Maledette” - : Roberta Damiata dopo l'intervista a "Storie maledette" di Antonio Ciontoli, principale imputato dell'omicidio di Marco Vannini, la famiglia indignata chiede di poter replicare Molto scompiglio ha suscitato lo speciale di “Storie Maledette”, il famoso programma presentato da Franca Leosini, sull’omicidio di Marco Vannini. L’intervista ad Antonio Ciontoli ha scatenato infatti molta indignazione da parte della famiglia Vannini che ...

Linea Blu – Dodicesima puntata del 6 luglio 2019 – CapRaia. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 25° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2019 | Dodicesima puntata […] L'articolo Linea Blu – Dodicesima puntata del 6 luglio 2019 – Capraia. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Don Matteo : Anticipazioni della puntata in replica Stasera su Rai 1 : Il PM Nardi cerca di nascondere il cane dalla sua ex mentre un risveglio inaspettato cambia la vita di Sofia.

Superquark : stasera su Rai 1 la seconda puntata della nuova stagione : Pinguini imperatore, protesi ortopediche e start-up digitali, saranno questi i temi della seconda puntata dello storico programma condotto da Piero Angela.

Mara Venier : 'Nuovi progetti'/ Show in prima serata Rai in vista? E spunta #Raffa... : Reduce dal successo di Domenic In, Mara Venier è al lavoro su nuovi progetti in Rai: l'hashtag #Raffa lascia presagire che...

Tour de France 2019 in tv e streaming : gli appuntamenti e gli orari giornalieri su Rai ed Eurosport. Rubriche - dirette e approfondimenti : È iniziato il conto alla rovescia per il Tour de France 2019, che prenderà il via sabato 6 luglio a Bruxelles e si concluderà domenica 28 luglio a Parigi, con la classica passerella finale sui Campi Elisi. Saranno 21 le tappe in programma, tra cui una cronometro a squadre, una individuale e cinque arrivi in salita su cui i big si daranno battaglia per conquistare l’ambita maglia gialla. Una corsa spettacolare, che sarà seguita dagli appassionati ...

The Resident - anticipazioni nuovo appuntamento con il medical drama di Rai1 : Dopo il successo dell’esordio in cui le prime tre puntate di The Resident hanno sfiorato un’audience intorno ai 3 milioni di telespettatori, torna il medical drama che ha in Matt Czuchry il protagonista insieme a Emily VanCamp. L’attore conosciutissimo in Italia per essere stato il Logan di Una mamma per amica, è il medico cinico e disincantato del Chastain Park Memorial Hospital, Conrad Hawkins. Tre nuovi episodi sono in ...

Programmi TV di stasera - martedì 2 luglio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con «The Resident» : The Resident Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×4 – Crisi d’identità: A causa dei forti tagli al budget, l’accettazione del Pronto Soccorso finisce nelle mani di un’infermiera inesperta, che si dimostra subito incapace di gestire le emergenze. Con l’arrivo in ospedale di molte vittime di un grave incidente stradale, la ragazza, al suo primo giorno di lavoro, si rende suo malgrado colpevole della morte di un ragazzo e di ...

Tour de France - Team BahRain : ‘Squadra completa - Nibali punta alla classifica’ : Ormai a cinque giorni dal via di Bruxelles, previsto per sabato 6 luglio, anche il Team Bahrain Merida ha presentato ufficialmente i suoi corridori per il Tour de France. La squadra diretta da Brent Copeland avrà ambizioni sia per quanto riguarda la classifica generale sia per le singole tappe, tra volate, montagne, cronometro e fughe. Vincenzo Nibali sarà il punto di riferimento, ma non mancheranno occasioni per tutti gli altri corridori, a ...