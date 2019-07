Iran | due scosse di terremoto nella parte occidentale del Paese

Greg Lemond : ‘A Froome servIranno due anni per tornare - Quintana non vincerà mai il Tour’ : Primo americano a vincere il Tour de France, protagonista nell'edizione dell’89 di una delle rimonte più clamorose nella storia dello sport, Greg Lemond ha affidato ad un’intervista su Cyclingnews dei commenti taglienti su alcuni dei protagonisti del ciclismo attuale. A pochi giorni dal via del Tour l’ex campione ha bocciato nettamente Nairo Quintana e si è detto poco convinto delle possibilità di Jakob Fuglsang. Lemond si è mostrato anche ...

L’ombra del duello Usa-Cina sul G20 - i timori per l’Iran. Gelo Putin-May : I leader dei Paesi del G20 chiedono ai presidenti di Cina e Stati Uniti una soluzione alla disputa commerciale che potrebbe causare nuovi rallentamenti all'economia globale, nel primo giorno di summit del G20 a Osaka, su cui gravano anche i timori per le tensioni con l'Iran. Mentre cresce l'attesa per l'incontro di domani tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, i mercati hanno mandato segnali di nervosismo, con ...

Vladimir Putin sulle tensioni Usa-Iran : "La guerra tra i due paesi sarebbe una catastrofe" : La tensione fra Usa e Iran cresce. E su queste crescenti tensioni, con toni drastici, si esprime Vladimir Putin: "Un'eventuale guerra fra i due paesi sarebbe una catastrofe". Parola dello 'zar', in diretta in tv. E ancora: "In quel caso sarebbe difficile calcolare le conseguenze dell'uso della forza

GUERRA NEL GOLFO/ Italia tra due fuochi : Trump e fronte islamista - Iran e Qatar - : L'Occidente comincia a essere diviso sulla posizione da tenere nei confronti dell'Iran. Emergono soprattutto spaccature nell'Ue

Riad : l'Iran è responsabile dell'attacco alle due petroliere | Convocato a Teheran l'ambasciatore britannico dopo accuse : I sauditi si uniscono al fronte anti-iraniano epremono per una "risposta rapida e decisiva", evocando i rischidi un rallentamento delle forniture di petrolio

Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere nel golfo dell’Oman : Il Regno Unito si è aggiunto agli Stati Uniti nell’accusare l’Iran per l’attacco di giovedì scorso a due petroliere nel golfo dell’Oman. Sembra che l’attacco sia stato compiuto facendo esplodere mine navali posizionate sugli scafi, ma ci sono ancora diverse cose

USA-Iran : Trump incolpa Teheran degli attacchi a due petroliere : USA-Iran: Trump incolpa Teheran degli attacchi a due petroliere Si innalza la tensione sull’asse USA-Iran. Due petroliere in navigazione nel Golfo Persico sono da ore al centro di un intrigo internazionale. Le due imbarcazioni sarebbero state attaccate in prossimità dello Stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia delle rotte commerciali mondiali. Nello stretto, che separa la costa dell’Iran da quella ...

Golfo di Oman - esplosioni su due petroliere. Gli Usa accusano l’Iran e non escludono una risposta militare : Un siluro avrebbe colpito almeno una petroliera. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che l’Iran è «responsabile degli attacchi». L’Onu: «Il mondo non può permettersi un conflitto»

Due petroliere sotto attacco nel Golfo dell'Oman - è giallo. Gli Usa : «Iran responsabile» : Nel giorno chiave della missione giapponese per riaprire il dialogo tra Iran e Stati Uniti, la tensione nel Golfo è tornata a infuocarsi. Mentre il primo ministro Shinzo Abe sedeva a...

Altre due petroliere in fiamme nel Golfo. Come minacciato dall’Iran : Roma. Dopo la firma dell’accordo sul nucleare nel luglio 2015 e quindi nella fase terminale dell’Amministrazione Obama, l’Iran cominciò a fare manovre di disturbo molto aggressive contro le unità della marina americana nel Golfo persico. Gli iraniani sfioravano le grandi navi avversarie con imbarcaz

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tIrano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

MIrandola - uomo dà fuoco alla sede dei vigili : due morti. Le foto del rogo : Mirandola, uomo dà fuoco alla sede dei vigili: due morti. Le foto del rogo Due donne morte, un'anziana e la sua badante, due feriti gravi e 16 persone intossicate. Questo il bilancio dell'incendio appiccato nel Modenese. Individuato il presunto responsabile del gesto, un ragazzo di origine marocchina. Salvini: "Tutti a ...

Incendio doloso a MIrandola - due morti e due feriti gravi : E’ gravissimo il bilancio dell’Incendio doloso appiccato la notte scorsa al comando della polizia municipale di Mirandola, nella Bassa modenese: ci sono due vittime, due feriti gravi e 17 persone intossicate a causa del fumo sprigionato dal rogo che ha invaso la palazzina dove, al pian terreno, hanno sede gli uffici dei vigili. Marta Goldoni, 84 an...

Due persone sono morte in un incendio doloso nella sede della polizia municipale di MIrandola : Due persone sono morte, tre sono ricoverate in condizioni gravi e 16 sono intossicate a causa di un incendio nella sede del comando della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena. Si tratta di due donne, un’italiana di 86