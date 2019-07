Il Cern italiano della biologia molecolare | un’eccellenza di Scienza | gli studi sul

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Sono stati celebrati oggi a Roma i i 20 anni di EMBL in Italia: il, supportato da 27 stati membri, con oltre 1700 ricercatori distribuiti in sei sedi in Europa, tra i quali oltre 100 nella sede italiana a Monterotondo, dove talentuosi ricercatori hanno tra gli obiettivi loo delle reazioni del cervello agli stimolipaura e stress, oltreché l’impatto delle microplastiche nella catena alimentare degli oceani. La sede italiana di EMBL (Laboratorio Europeo di) celebra oggi i 20 anni di attività. La prima convenzione fra EMBL e il Governo, infatti, risale al 1999 dopo che 5 anni prima la direzione dell’Istituto aveva stabilito di aprire in Italia un nuovo centro di eccellenza sulla genetica murina e sulla genomica funzionale. All’evento hanno partecipato la direttrice generale di EMBL Edith Heard, l’attuale direttore ...

