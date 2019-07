Fdi | Meloni | ‘continuiamo a crescere’

**Fdi : Meloni - ‘querelo assessore Reggio Emilia per diffamazione’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’assessore di Reggio Emilia, Valeria Montanari. Non ho mai chiesto di affondare una nave con delle persone a bordo e sarebbe bastato qualche minuto per vedere il mio video e verificarlo di persona. Purtroppo però l’assessore Montanari ha preferito spendere il suo tempo in un altro modo: scrivere su ...

**Fdi : Zingaretti - ‘post su Meloni errore da condannare - basta odio sui social’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “La foto contro Giorgia Meloni è un errore da condannare. Tutti collaboriamo a difendere la dignità del confronto. Così non si va avanti, l’odio sta portando indietro le lancette della storia. Ce lo dicono anche le campagne infami nei social e le aggressioni ai circoli Pd”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo **Fdi: Zingaretti, ‘post su Meloni ...

Fdi : De Micheli - ‘solidarietà a Meloni - combatta con noi odio su web’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Se Giorgia Meloni, cui va la nostra solidarietà per un post su cui l’autrice si è scusata, pensa di combattere l’odio sul web, da qualsiasi parte provenga, troverà in noi il massimo della disponibilità a discuterne modi e forme, a partire dal Parlamento”. Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli.“Da anni la nostra comunità è oggetto di aggressioni e di ...

Meloni a testa in giù : il post dell'assessora Pd scatena le polemiche. La leader di Fdi : "Che ne pensa Zingaretti?" : Giorgia Meloni appesa a testa in giù: è questa l’immagine apparsa sul profilo Facebook del neo-assessore ai Lavori Pubblici del Partito Democratico a Reggio Emilia, Valeria Montanari. Il post, che ha ben presto scatenato le polemiche social, era accompagnato da una didascalia indirizzata alla leader di Fratelli d’Italia.“I Bulli e le Bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati. Un ...

Fdi : Montaruli - ‘Zingaretti non si degna di dare solidarietà a Meloni’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Un’assessore del Pd a Reggio Emilia ribalta una foto di Giorgia Meloni e la pubblica a testa in giù. Il presidente di Fratelli d’Italia chiama in causa direttamente il segretario Nicola Zingaretti ma lui non si degna nemmeno di rispondere. Zingaretti sei connesso o sei anche tu su qualche nave Ong? Non pretendiamo che venga sospesa perché come dimostra il caso Bibbiano il Pd non sospende ...

Fdi : Palermo - Adelfio aderisce al partito della Meloni : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Giovanni Adelfio, 21 anni, consigliere della terza circoscrizione di Palermo eletto nella lista Palermo 2022, ha ufficialmente aderito a Fratelli d’Italia. “Proseguirò offrendo il mio impegno nel territorio, come ho sempre fatto finora, a favore dei giovani e per la riqualificazione delle periferie – afferma Adelfio – Lavorerò per un maggiore radicamento nel territorio di ...

'Ndrangheta in Emilia/ Arrestato Giuseppe Caruso - Fdi - - Meloni : 'Sconcertati' : 'Ndrangheta in Emilia Romagna, 16 persone arrestate fra cui Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza

Matteo Salvini - retroscena da brividi sul diktat del Capitano ai leghisti : "Tenetevi lontani da Meloni e Fdi" : Perché Matteo Salvini non pensa (ancora) alla crisi di governo? Una spiegazione prova a darla Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale. Il leader della Lega evita lo "strappo" con Giuseppe Conte e con Luigi Di Maio "probabilmente perché ha bisogno di tempo". Nonostante il trionfo elettoral

Francesco Storace inchioda Roberto Saviano : con le sue sparate ha portato in alto Giorgia Meloni ed Fdi : «Siamo il sito politico che in un anno è cresciuto più di tutti», gongola Francesco Storace, l'ex leader della Destra ora con Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni «da militante semplice», tiene a precisare. Tanto militante semplice non pare, Storace. Lei dirige il Secolo d' Italia, che una volta era

Giorgia Meloni umiliata dalla Trenta : "Non mi ha invitata alla parata del 2 giugno". Fdi - affronto alla Patria : Non c'è solo la rivolta di tre generali in pensione, Vincenzo Camporini, Mario Arpino e Dino Tricarico, ad agitare la parata del 2 giugno. Al gran rifiuto dei militari di sfilare alle cerimonie ufficiali della Festa della Repubblica in aperta polemica con il "vuoto pacifismo" del ministro dell Difes

Giorgia Meloni - l'agenda di Fdi per smuovere il governo "a trazione leghista" : Obiettivo: portare Fratelli d'Italia sempre più in alto. E per farlo, Giorgia Meloni lancia l'agenda sovranista. Tre i temi al centro del programma: lavoro, famiglia, sicurezza. Una serie di proposte che FdI avanza al governo ufficialmente a trazione leghista, dopo il voto alle Europee. Per quel che

Giorgia Meloni - aggredita da un nigeriano una madre che leggeva il libro della leader di Fdi : Leggere un libro in attesa della metropolitana, ed essere aggredita a colpi di insulti - «italiana di merda» - e percosse su fronte, nuca e naso da un nigeriano. È quanto accaduto, a Roma, a una donna che sulla banchina della fermata Termini stava sfogliando, prima di salire sul treno, il volume «Ma

Meloni : "Nel Paese c'è una maggioranza Lega-Fdi" : Se il governo cadrà "è evidente che non c'è spazio per governi tecnici”. Dal voto europeo emerge che "un'altra maggioranza c'è” e può essere formata da Lega e Fratelli d'Italia, quindi “anche senza Forza Italia". Giorgia Maloni, presidente di FdI, lo dice durante una conferenza stampa dopo la domenica elettorale. Il dato per FdI, aggiunge "è davvero ottimo. Cresciamo su tutto il territorio nazionale come in ogni elezione. Un aumento ...