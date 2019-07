Carlo Vanzina | un anno dopo | l' omaggio di Sky Cinema

L’Italia di Carlo Vanzina - su Iris dal 7 al 9 luglio un omaggio al regista a un anno dalla scomparsa. : L’Italia di Carlo Vanzina, su Iris un omaggio alla vita e alla carriera del regista. I film in onda dal 7 luglio al 9 luglio su Iris.“L’Italia di Carlo Vanzina” al via da domenica 7 luglio, con nove pellicole in onda in access, prime-time e seconda serata – è la rassegna che Iris, ad un anno dalla scomparsa, dedica al prolifico regista, produttore e sceneggiatore scomparso a Roma l’8 luglio 2018.La nuova ...