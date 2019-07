Assegnazione provvisoria Ata 2019 | date | scadenza domanda Come farla

termometropolitico

(Di lunedì 8 luglio 2019)AtaFirmato il contratto collettivo nazionale sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie di personale docente, Ata ed educativo per il prossimo triennio, il Miur ha comunicato le scadenze relative alla presentazione delle domande.: leda nota Miur Le domande diper quanto riguarda i docenti di ogni ordine e grado dovranno essere presentate dal 9 al 20 lugliotramite la procedura telematica appositamente predisposta su Istanze online. Sempre tra il 9 e il 20 luglio potranno fare richiesta i docenti di Religione Cattolica, dei Licei Musicali e assunti con DDG 85/2018 (concorso per abilitati), il personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) e quello educativo ma dovranno presentare la documentazione in formato cartaceo. Le operazioni ...

