Stasera in TV Rai Programmi oggi 7 luglio | Un passo dal cielo e il reboot di Streghe

Flightplan – Mistero in volo : trama - cast e curiosità del film Stasera su Rai 3 : Flightplan – Mistero in volo: trama, cast e curiosità del film stasera su Rai 3 stasera 7 luglio 2019 alle 21.15 su Rai 3 andrà in onda Flightplan – Mistero in volto. La pellicola del 2005 è stata diretta da Eobert Schewentke regista tedesco noto al grande pubblico per film come Heaven!, Tattoo, Un amore improvviso e Red. Il thriller claustrofobico segue il disperato tentativo di Kyle Pratt di trovare la figlia scomparsa sotto ...

Streghe 2019 : trama Stasera e anticipazioni seconda puntata 14 luglio Rai 2 : Streghe 2019: trama stasera e anticipazioni seconda puntata 14 luglio Tempi bui per i conservatori, grande opportunità per i nostalgici. Tra film Disney in Live Action, remake e reboot, il 2019 è stato un anno all’insegna del ritorno al passato. Questa sera approderà su Rai 2 il telefilm Streghe, reboot dell’omonima serie tv statunitense che ha incantato la generazione di fine anni Novanta. Le tre sorelle dai magici poteri ...

Ogni cosa è illuminata - Anticipazioni : Stasera ultima puntata su Rai3 : stasera, per la quinta e ultima puntata, in studio con Camila Raznovich ci saranno molti ospiti che parleranno del tema dell'evoluzione.

La mia passione : ospite Fabrizio Moro Stasera su Rai3 : Il cantante Fabrizio Moro sarà l'ospite della puntata di stasera, in cui parlerà della propria vita privata e artistica.

Programmi TV di Stasera - sabato 6 luglio 2019. Rai 1 omaggia Mia Martini e la sorella Loredana Bertè : Loredana Bertè e Mia Martini Rai1, ore 20.35: Techetechete Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre Le Teche omaggeranno Mia Martini, detta Mimì, e Loredana Bertè, sorelle calabresi unite, oltre che dalla parentela, dalla stessa professione e dalla stessa data di nascita, anche se in anni diversi: 20 settembre. Le due grandi artiste saranno eccezionalmente accostate, in uno speciale di 120 minuti, durante il quale sarà possibile ...

Una voce per Padre Pio : Stasera il Gran Galà su Rai1 : In occasione dei vent'anni dell'evento in onore del santo di Pietrelcina, Flavio Insinna conduce il Gran Galà, una serata ricca di ospiti speciali e storie di fede.

La Madre dei miei sogni : Il Film Stasera su Rai 2 : Per il ciclo Nel segno del giallo, alle 2120 su Rai Due va in onda il thriller con Sunny Mabrey e Audrey Whitby.

Cose Nostre : Stasera Rai1 racconta chi combatte le mafie : Torna il programma di Rai1 che racconta le storie di chi si oppone alla violenza delle mafie. Il primo episodio è dedicato a una donna della ‘ndrangheta di Rosarno.

Speciale Premio Strega 2019 : Stasera su Rai3 : Lo Speciale in seconda serata condotto da Pino Strabioli racconta la finale del Premio Strega, il più importante e ambito riconoscimento letterario nazionale.

Don Matteo : Anticipazioni della puntata in replica Stasera su Rai 1 : Il PM Nardi cerca di nascondere il cane dalla sua ex mentre un risveglio inaspettato cambia la vita di Sofia.

Una notte con la regina : il film con Sarah Gadon - Bel Powley - Emily Watson Rupert Everett Stasera in tv su Rai 3 : In prima serata, alle 21:20, una commedia ispirata a fatti realmente accaduti a Elisabetta d'Inghilterra.

Un'estate fa : Stasera viaggio tra i tormentoni estivi con Pupo e Diana del Bufalo su Rai2 : Diana Del Bufalo e Pupo ci conducono in un viaggio musicale attraverso i tormentoni delle estati italiane.

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Belén Rodríguez - Vasco Rossi e Marco Borriello Stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento in seconda serata con lo show condotto da Enrico Lucci. Concorrenti della puntata Belén Rodríguez, Vasco Rossi e Marco Borriello.

Universiadi 2019 : Stasera la Cerimonia d'Apertura su Rai 2 : stasera Cerimonia d'Apertura delle Universiadi 2019, l'Olimpiade Universitaria che si terrà nella regione Campania.