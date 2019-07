Roma | abusi su una suora | la procura chiede il rinvio a giudizio per un sacerdote

Roma - abusi sessuali su adolescente : arrestato 72enne : Marco Della Corte Roma , un ragazzino di 15 anni sarebbe stato adescato da un anziano uomo di Ciampino: avrebbe detto di essere un insegnante amico di suo nonno Il fattaccio è avvenuto a Ciampino ( Roma ). Dopo essersi spacciato per professore universitario ed ex militare conoscente di suo nonno, un 72enne avrebbe adescato un adolescente di 15anni portandolo a casa sua, con la promessa di trovargli un lavoro. Una volta conquistata la ...

Abusi - lavaggi del cervello - stupri! L’inferno dei bimbi affidati in Emilia Roma gna : Sindaci, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti e liberi professionisti. Sono decine le persone indagate nell’ambito dell’operazione ‘Angeli e Demoni’, che ha scoperchiato un illecito sistema di gestione di minori in affido, tutti tra i 6 e gli 11 anni. I Carabinieri di Reggio Emilia , sotto il coordinamento della locale Procura e del pm Valentina Salvi hanno eseguito, tra l’ Emilia Romagna ed il Piemonte, un’ordinanza di custodia cautelare ...

Rave abusivo alla Sapienza - morto il giovane che ha scavalcato i cancelli : Bufera sull'ateneo Roma no : ROMA - È morto Francesco Ginese il giovane di 25 anni che venerdì sera si è ferito in maniera g Rave all'arteria femorale, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta...

Roma - abusi su calciatori minorenni : arrestato un procuratore all’esterno di Trigoria : Lo hanno trovato nella sua auto venerdì pomeriggio, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria , mentre stava cercando di molestare un ragazzino, giovane promessa dei giallorossi, a pochi minuti dal fischio di inizio degli allenamenti per gli aspiranti calciatori . Un procuratore di 53 anni è stato così colto in flagrante dagli uomini della IV sezione della Squadra mobile di Roma , che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi su ...

Roma - abusi in stabile abbandonato : 11.16 Violenza sessuale e lesioni personali. Con questa accusa i carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno fermato un cittadino romeno, di 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo avrebbe molestato pesantemente e ferito una 50enne polacca, anche lei senza fissa dimora, nella corte interna di uno stabile in disuso, in via delle Fornaci, dove solitamente si rifugiano i clochard per trascorrere la notte.Alla ...