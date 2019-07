Jessica e Andrea non hanno finto a Temptation | Filippo e la Mennoia in coro | ' Chiacchiere'

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) A poco più di 24 ore dalla terza puntata diIsland, si sta facendo un gran parlare di una coppia in particolare:Battistello eFilomena. Dagospia e altri blog, infatti,riportato la segnalazione secondo la quale i due avrebbero recitato una parte dall'inizio alla fine nel programma con l'unico scopo di arricchirsi.Bisciglia e Raffaellasono intervenuti su Instagram per smentire tutti i gossip che stanno circolando sui protagonisti del reality: la redattrice, ad esempio, ha negato con forza che i due ragazzi possano essere stati avvistati in pizzeria mano nella mano come si dice sul web.negano la presa in giro su Instagram Nonostante non possano usare i social network fino alla fine diIsland, ieripubblicato un messaggio per commentare le tante voci che sono circolate sul loro conto. ...

