Alex | il capitano della ong | Sono felice | schiaffo all' Italia e alle sue leggi

Questa per me è una soddisfazione! Il capitano della Alex è indagato : Tommaso Stella è indagato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ma se ne vanta: "Adesso mi sento un uomo felice" "Mi sento un uomo felice...". Il capitano della Alex, Tommaso Stella, 46enne milano, non si cura troppo di essere indagato. Come per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, considera il procedimento penale una sorta di medaglia d'onore. "Anche queste nella vita sono soddisfazioni", confida al ...