“Magnitudo” dei terremoti e “magnitudine” delle stelle | due misure collegate

(Di sabato 6 luglio 2019) Il terremoto che ha scosso la California, il secondo in pochi giorni, ha riportato sulle prime pagine dei giornali una parola latina, 'magnitudo'. Si tratta della misura della forza meccanica sprigionata da un sisma. Un nome che assomiglia molto alla misura della 'magnitudine' dei corpi celesti, ossia della loro luminosità. Hanno un nome simile solo perché misurano una grandezza? No, sembra ci sia di più.

