LIVE Superbike | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | superpole e gara-1 in tempo reale

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma GP(6 luglio) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del sabato GPBuongiorno e bentrovati alladellae di-1 del GP di, ottavo round del Mondialedi. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro iberico è chiamato al riscatto ma, in casa di Johnny, non sarà facile. Il layout britannico potrebbe essere favorevole alla Kawasaki del rivale e dunque la lotta per la pole position e-1, che andranno in ...

OA_Sport : LIVE #Superbike, #GBRWorldSBK 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale, #Bautista deve reagire - zazoomnews : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale Bautista deve reagire - #Superbike… - Speedliveit : Brembo svela il round 8 del Mondiale Superbike in Inghilterra -