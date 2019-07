Calciomercato | le ultime trattative | tris dell’Udinese | colpi di Samp e Genoa | la

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) E’ iniziato il weekend ed ilè sempre più nel vivo con importantinelleore. Finalmente entra nel vivo anche l’Udinese che si prepara a chiudere tre operazioni importanti, la prima riguarda l’arrivo dell’attaccante ex Palermo e svincolato Nestorovski, i dettagli anche la trattativa per il centrocampista Tokoz del Besiktas, manca solo l’annuncio per l’arrivo del difensore Becao, i bianconeri prendono dunque sempre più forma. Ladoria sta valutando Magnani del Sassuolo per la difesa, ilsta per chiudere con il Napoli per Rog. La Spal conta di chiudere per Stojanovic del Partizan, si lavora anche su Bonifazi. Il Sassuolo ha messo nel mirino il centrocampista Obiang, la Roma continua il pressing per Nkoulou, il Torino chiede 35 milioni di euro., è valzer di attaccanti: inserimento della Juve ...

DiMarzio : #Calciomercato, le ultime sulla trattativa tra il #Milan e l'#Empoli per #Bennacer: l'affare è in chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus ha preparato l’offerta per #DeLigt - DiMarzio : #Manolas @sscnapoli ultime cose in risoluzione oggi: @OfficialASRoma in attesa, per formalizzare la cessione entro… -