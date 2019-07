Calciomercato Inter | accelerata per Lukaku; Icardi-Insigne lo scambio sarebbe difficile

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Calciomercato – Le notizie di oggi : le mosse dell’Inter - il prezzo di Pogba - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LE mosse DELL’INTER – L’Inter sta portando una campagna acquisti ottima, la squadra può essere considerata nettamente più forte dopo gli arrivi in nerazzurro del difensore Godin e del centrocampista ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter : tentativo per Lukaku : La Juventus lancia il guanto di sfida all’Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la Juventus ha dichiarato ‘guerra’ di Calciomercato all’Inter, tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per ...

Calciomercato Inter - Agoumé è nerazzurro : c’è l’annuncio ufficiale : Lucien Agoumé è un nuovo giocatore dell’Inter. Il talento francese si lega al club meneghino con un contratto triennale.“powered by Goal”Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: l’Inter mette a segno un importante colpo in prospettiva assicurandosi Lucien Agoumé.Ad annunciare la definitiva fumata bianca è stato lo stesso club meneghino attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.“FC ...

Calciomercato Inter - Matic per Conte : ipotesi di scambio con Nainggolan al Man Utd : Possibile nuovo affare sull’asse Inter-Manchester United: nerazzurri pronti a offrire 11 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan per Matic.“powered by Goal”Si scalda sempre di più l’asse di mercato tra Inter e Manchester United. Con l’affare Lukaku già in discussione da tempo, i nerazzurri avrebbero proposto ora ai Red Devils un nuovo scambio a centrocampo.Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, ...

Calciomercato Inter - futuro Dzeko? I bookies sono sicuri… : Nessun dubbio per quanto concerne il futuro di Edin Dzeko, i bookies sono sicuri: l’attaccante è destinato a finire all’Inter. Gli analisti, valutando anche l’intreccio tra Roma e Juve per Higuain, si sbilanciano sul passaggio in nerazzurro del bosniaco. L’Inter, riporta Agipronews, svetta nelle scommesse Stanleybet, con l’arrivo di Dzeko entro il 2 settembre offerto a 1,25. La Roma rimane ovviamente in lista, ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’acquisto di Lucien Agoumé : “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lucien Agoumé dall’FC Sochaux-Montbéliard. Il centrocampista francese, classe 2002, ha firmato un contratto triennale. Agoumé nell’ultima stagione ha collezionato 16 presenze con la prima squadra dell’FC Sochaux-Montbéliard. Il centrocampista vanta anche 17 presenze nella Under 17 francese“. Con questa nota, ...

Calciomercato Inter : Barella più Vidal per Conte - ma deve uscire Nainggolan : Dopo Sensi e Nicolò Barella, il cui arrivo va definendosi, l’Inter vuole un altro centrocampista: in caso di addio di Nainggolan, tutto su Vidal.“powered by Goal”La rivoluzione di Antonio Conte all’Inter parte dalla mediana. Il tecnico salentino potrebbe ritrovarsi tra le mani un centrocampo tutto nuovo, su cui costruire la nuova stagione e tagliare con il passato. Grazie a StefanoSensi, già ufficializzato, a Nicolò Barella, ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : arriva Rizzo dall’Inter : Genoa, ufficiale l’acquisto del giovane difensore, classe 2000, Nicholas Rizzo. arriva dall’Inter. Di seguito, il comunicato del club ligure. “Il Genoa Cricket and Football Club ha perfezionato con Fc Internazionale Milano l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Rizzo (Esine, 11-03-2000). Il neo acquisto è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro in cui ha ...

Calciomercato Inter - Barella + Vidal : il tecnico Conte boccia Nainggolan - può andare in Cina : Calciomercato Inter – L’Inter sta portando una campagna acquisti ottima, la squadra può essere considerata nettamente più forte dopo gli arrivi in nerazzurro del difensore Godin e del centrocampista Sensi, adesso le attenzioni sono rivolte sempre al centrocampo con un occhio sempre all’attacco. La prima sorpresa riguarda un’operazione in uscita, Nainggolan non rientra nei piani di Antonio Conte sia dal punto di ...

Calciomercato Inter - Zanetti allontana il Barcellona : “Nessuna offerta per Lautaro Martinez” : Il vicepresidente dell’Inter blinda Lautaro Martinez all’Inter e allontana le voci sul Barcellona: “Messi lo ha chiesto? Me lo lasci un altro po'”.“powered by Goal”L’eliminazione dalla Copa America per mano del Brasile ha lasciato comunque una certezza in casa Argentina: la buona intesa tra Lautaro Martinez e Lionel Messi avrebbe convinto la Pulce a chiedere l’acquisto dell’attaccante dell‘Inter, ...

Calciomercato Inter - Javier Zanetti fa chiarezza : “nessuna offerta per Lautaro Martinez - spero che resti” : Il vice-presidente dell’Inter ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, sottolineando come non sia arrivata nessuna offerta Il futuro di Lautaro Martinez sarà all’Inter, almeno è quello che spera il vice-presidente Javier Zanetti. Il dirigente nerazzurro ha parlato ai microfoni di TycSports, sottolineando come al momento non sia arrivata nessuna offerta per l’argentino, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero di un ...

Calciomercato Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella - ma il giocatore vuole solo i nerazzurri : Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, ...

Calciomercato Inter - Lukaku prima scelta : servono 70 milioni : Romelu Lukaku resta l’obiettivo principe dell’Inter: dei 70 milioni richiesti dal Manchester United, 13-15 potrebbero arrivare dal Parma per Karamoh.“powered by Goal”Le sue scelte l’Inter le ha fatte da un pezzo: Mauro Icardi out, Romelu Lukaku in. E’ il pensiero di Antonio Conte che non vuole intoppi di natura caratteriale durante l’avventura milanese, conscio delle difficolta che l’ambiente Interista ha ...