Alison e Greet paladine dell’amore omosessuale | per la prima volta una coppia insieme in

(Di sabato 6 luglio 2019)van Uytvanck e Green Minnen: per launagiocauno Slam Quello dell’omosessualità è ancora un tema delicatissimo da trattare. Tantissime sono le persone, che nel 2020 temono ancora il giudizio degli altri e si sentono costrette a tenere nascosto il proprio orientamento vivendo una vita ‘segreta’. Il mondo dello spettacolo, ma anche quello dello sport, aiutano sempre più gli omosessuali ad uscire allo scoperto. Anche a Wimbledon vince l’amore: per lanella storia di uno Slam unagioca in. Stiamo parlando divan Uytvanck eMinnen, affiatate, complici e talentuose: le due tenniste stanno disputandoil torneo di doppio femminile nel terzo Slam stagionale, coraggiose a mostrare al mondo intero tutto il loro amore senza temere giudizi. Entrambe vengono dal Belgio e da tre ...

