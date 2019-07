Teppen | il nuovo gioco di carte dedicato al mondo di Capcom è disponibile per i

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) GungHo Online Entertainment ha rilasciatoil suodia tema. Ilper iOs tramite App Store e Android tramite Google Play., come riporta Gematsu, è gratuito ma ha acquisti in-app.Ecco una panoramica del, attraverso la descrizione della pagina del negozio."Combatti assieme ai tuoi personaggi preferiti provenienti da serie leggendarie. Sei in cerca di un avvincentediche ti permetta di comandare le tue unità in tempo reale? Desideri grandi battaglie dinamiche con incredibili attacchi da mozzare il fiato? Ti presentiamo! Con una grafica straordinaria ed un sistema di combattimento innovativo è ildimigliore al. Le starsono qui! Gioca con personaggi famosi della serie Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter, Resident Evil e non solo!"Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciato #Teppen, nuovo gioco di carte a tema #Capcom disponibile su smartphone. - cyberanimax : - CGCOfficial_ : Lo scorso mese Capcom aveva inviato a svariati influencer una sorpresa; un gioco di carte digitale per la precision… -