Secondo singolo dei Reversibile

Oliver in radio con il singolo “Un Secondo d’ amore” : ALL MUSIC NEWS Oliver in radio con il singolo “Un secondo d’ amore” E’ in radio “Un secondo Amore” il primo singolo del giovane artista cosmopolita, su etichetta Zelda Music e distribuzione Believe Digital. Oliver in questo brano ci parla d’amore, di un amore cercato che non si sa se “sarà davvero” , ma che prende spazio, rompe la tristezza e diventa esaltante . E’ quello che accade a tanti ragazzi e ragazze della mia età: ...

Svelati titolo del nuovo album di Taylor Swift - data d’uscita - cover e Secondo singolo : grandi annunci in diretta Instagram : Giovedì 13 giugno è arrivata l'ufficialità tanto attesa: il titolo del nuovo album di Taylor Swift è Lover e sta per arrivare il secondo estratto che anticipa il disco. Come aveva preannunciato 24 ore prima, Taylor Swift ha comunicato via Instagram il titolo del nuovo disco di inediti, il successore di Reputation, e ha anche comunicato che la canzone You Need To Calm Down sarà il prossimo singolo dopo l'apripista ME!, duetto inciso con ...