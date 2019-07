Saldi : Ascom Vicenza - si spenderanno 100 euro a persona : Vicenza, 5 lug. (AdnKronos) – Domani sarà il giorno in cui si darà ufficialmente il via ai Saldi estivi. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto in saldo di articoli di moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi e tessile per la casa) circa 224 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. L’acquisto medio per ...